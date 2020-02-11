Що чекає Україну після провалу імпічменту Трампа: коментар політтехнолога

Дональд Трамп у зв'язку з процедурою імпічменту вже звільнив експерта з питань України у Раді нацбезпеки США. Проте якщо він раптом посяде президентське крісло вдруге, то українцям хвилюватись не варто.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Політтехнолог пояснив, що пересічного американця напередодні виборів у США хвилює лише економічна ситуація в країні, а не зовнішні політичні сутички. Тому американці задоволені Трампом і пробачають його ексцентричність.

В цьому випадку Трамп навпаки вийшов переможцем. Поразка демократів очевидна, бо вони навіть процедуру імпічменту не змогли довести до кінця. Я думаю, що Трамп особисто має подякувати Зеленському за провалений імпічменту,

– повідомив Тизенгаузен.

Також він додав, що від Трампа, який шукав підтримку Путіна, Україна отримала набагато більше допомоги, ніж при Обамі, який дружно ставився до України.

Що відомо про допомогу США Україні?Раніше американські ЗМІ повідомляли, що допомога Україні становитиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон. А також 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.



У своїх останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Трампа пропонувала скоротити програму Держдепартаменту для України до 20 мільйонів доларів. Проте щоразу Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів.



Інцидент із затримкою допомоги Україні розглядався демократами в Конгресі як тиск на українську владу. Цей випадок став одним з основних пунктів звинувачень на адресу Трампа в судовому процесі в межах процедури імпічменту президента.



Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 канал