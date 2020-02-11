Якщо без Трампа: Зеленський пояснив, чи вплинуть на Україну вибори в США
Україна матиме серйозні та нормальні відносини зі Сполученими Штатами незалежно від результатів президентських виборів. Вони заплановані на 3 листопада 2020 року.
Із нещодавньої складною ситуації із США Україна вийшла правильно, так вважає глава держави Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна".
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Президент зазначив, що Україна своєю позицією "не образила жодну сторону" і "не дала втягнути себе у внутрішній конфлікт в США".
Ми вийшли з цієї складної ситуації таким чином, що наступні 5 років, як мінімум, у нас будуть серйозні нормальні відносини з США, лідер якої з партій не переміг би на виборах – чи це буде представник демократів, або чинний президент Дональд Трамп,
– сказав Зеленський.
Глава держави додав, що і демократи, і республіканці поважають поведінку України в цій ситуації.
Як Україна причетна до скандалу в США
У вересні розпочалось розслідування про можливість імпічменту Трампа. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.
Таким чином, за даними неназваного співробітника, Трамп хотів нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
- У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син Джо Байдена.
Важливо! 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу і оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.
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- Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Однак Сенат відхилив, оскільки тут більшість мають республіканці – однопартійці Трампа. Таким чином Трампу імпічмент не оголосили.