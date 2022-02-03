Для того чтобы обсудить Украину: Макрон может посетить Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Россию с рабочим визитом. Накануне он дважды говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

При каком условии состоится поездка

Возможность поездки в Москву президент предположил во время посещения французского города Туркуэн. Визит будет касаться ситуации вокруг Украины.

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Макрон, отвечая на вопрос журналистов относительно поездки в Россию для поиска дипломатического решения кризиса, ответил: "Я ничего не исключаю".

Политик пояснил, что все будет зависеть от прогресса, достигнутого в телефонных переговорах с мировыми лидерами. Речь идет в частности о президентах Владимире Зеленском, Владимире Путине и Джо Байдене.

В зависимости от хода наших обсуждений в ближайшие часы я не исключаю каких-либо инициатив или поездок,

– отметил Макрон.

Он подчеркнул, что "самое главное – сначала продолжить европейскую координацию".

Макрон уже дважды говорил с Путиным

Сразу после этого заявления Макрон поговорил с Байденом . Разговор касался наращивания российских войск у границ Украины. Во время нее политики обсудили координирование дипломатии и подготовку санкций против Кремля в случае агрессии.

Только за одну неделю французский президент дважды поговорил по телефону с российским коллегой – 28 и 31 января. Путин традиционно жаловался Макрону на США и НАТО, которые отвергли требования "гарантий безопасности".

После первого разговора французский политик позвонил Зеленскому и обсудил необходимость возобновления нормандского формата. В то же время во время второго разговора Макрон и Путин анализировали возможность проведения личной встречи.

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