Чтобы быть готовыми: Польша сформирует 2 новые общевойсковые дивизии

Минобороны Польши решило сформировать 2 новые общевойсковые дивизии. Они будут дислоцироваться в центральном регионе страны, вдоль реки Висла,

На это решение польского правительства повлияла война в Украине. В Варшаве считают, что польская армия должна иметь возможность самостоятельно защищать страну с первого дня потенциальной войны.

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Как Польша развивает свою армию

Сегодня могу сказать, что мы сформируем две дополнительные общевойсковые дивизии, расположенные вдоль реки Висла, в центральной части Польши. В конце концов, польское войско будет иметь 6 тактических соединений с соответствующими компонентами обеспечения и боевой безопасности,

– заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Следует отметить, что дальнейшее развитие польской армии очерчат в документе силового ведомства "Модель 2035".

Блащак также сообщил, что польская группа вооружений и южнокорейская компания Hyundai Rotem подписали меморандум о совместной разработке и производстве танков, а также колесных бронированных машин.

По словам Блащака, польская армия должна быстро приобрести корейскую военную технику. Министр отметил, что его переговоры в Южной Корее касались закупки корейских боевых танков К2, их производства и совместной разработки в Польше.

Моравецкий предостерег Россию

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Россию. Он заявил, что в случае если Кремль когда-нибудь вздумает напасть на Польшу, то должен быть готов к тому, что свою родину с оружием в руках будут защищать 40 миллионов человек.

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Ранее в министерстве иностранных дел России угрожали Польше. Все потому, что польский политик и депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.

В ответ одиозный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Сикорский ставит "под удар" польский народ.

Зеленский поговорил с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня по видеосвязи пообщался с польским лидером Анджеем Дудой и главой Словакии Зузаной Чапутовой. Украинский политик поблагодарил партнеров за то, что с первых дней войны помогают украинцам, спасающимся от войны бегством за границу.

Зеленский подчеркнул, что такая поддержка Польши и Словакии очень важна для нашего государства.

Добавим, что за время полномасштабной войны Дуда несколько раз приезжал в Киев.

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