Чтобы избежать коллапса: Кличко просит правительство открыть метро в Киеве с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко 13 мая попросил правительство разрешить работу столичного метро с 25 мая. Именно Кабмин должен принять конечное решение.

В условиях, когда все больше людей возвращаются на работу во время ослабления карантина, Киев ждет транспортный коллапс. Об этом Кличко заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Он пообещал, что городская власть конечно обратит особое внимание на динамику распространения коронавирус в столице.

Кличко также назвал идею специальных пропусков для проезда в метро "абсолютно утопической".

Мы создадим страшные толпы и столкнемся с еще худшей ситуацией. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме,

– подчеркнул мэр.

По его словам, это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

Кличко также обратился к киевлянам и попросил придерживаться элементарных правил, дистанции и носить маски.

Обратите внимание! За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 30 человек, среди них 1 медработник. Всего в столице Украины зафиксировали 1960 случаев заражения коронавирусом. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости.

Как и когда заработает метро в Украине

На 3-м этапе ослабление карантина метро откроют для отдельных категорий граждан, и оно будет ездить с определенными ограничениями.

В обычном режиме метрополитен заработает только на четвертом этапе ослабления карантина.

Глава правительства Денис Шмигаль пояснил, что метро в украинских городах перевозит ежедневно более 2 миллионов человек – а это место огромного риска заражения коронавирусом.

Также глава правительства добавил, что Кабмин пока не видит возможности открыть междугородний транспорт. В то же время городской транспорт будет работать и в дальнейшем в тех режимах, в которых работал.



Пять этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала

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