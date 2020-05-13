Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Чтобы избежать коллапса: Кличко просит правительство открыть метро в Киеве с 25 мая

- Читати новину українською
Кличко просит открыть метро в Киеве с 25 мая 2020: детали
Когда заработает метро в Киеве / EPA

Мэр Киева Виталий Кличко 13 мая попросил правительство разрешить работу столичного метро с 25 мая. Именно Кабмин должен принять конечное решение.

В условиях, когда все больше людей возвращаются на работу во время ослабления карантина, Киев ждет транспортный коллапс. Об этом Кличко заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

К теме Когда метро заработает в Украине: прогноз Шмыгаля

Он пообещал, что городская власть конечно обратит особое внимание на динамику распространения коронавирус в столице.

Кличко также назвал идею специальных пропусков для проезда в метро "абсолютно утопической".

Мы создадим страшные толпы и столкнемся с еще худшей ситуацией. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме,
– подчеркнул мэр.

По его словам, это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

Кличко также обратился к киевлянам и попросил придерживаться элементарных правил, дистанции и носить маски.

Обратите внимание! За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 30 человек, среди них 1 медработник. Всего в столице Украины зафиксировали 1960 случаев заражения коронавирусом. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости.

Как и когда заработает метро в Украине

  • На 3-м этапе ослабление карантина метро откроют для отдельных категорий граждан, и оно будет ездить с определенными ограничениями.
  • В обычном режиме метрополитен заработает только на четвертом этапе ослабления карантина.
  • Глава правительства Денис Шмигаль пояснил, что метро в украинских городах перевозит ежедневно более 2 миллионов человек – а это место огромного риска заражения коронавирусом.
  • Также глава правительства добавил, что Кабмин пока не видит возможности открыть междугородний транспорт. В то же время городской транспорт будет работать и в дальнейшем в тех режимах, в которых работал.

вихід України з карантину
Пять этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Количество подтвержденных случаев COVID-19

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Виталий Кличко Новости Украины Новости Киева Метро
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему Геннадий Плис провалит испытательный срок
сегодня , 12:34 Почему Геннадий Плис провалит испытательный срок
Искать экономические возможности в Украине на замену Китая, – The Washington Times
сегодня , 12:00 Искать экономические возможности в Украине на замену Китая, – The Washington Times
Світові Медіа
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков