Чтобы не допустить ударов в спину России, – Лукашенко привел в боевую готовность силы ПВО

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси приведены в готовность силы противовоздушной обороны, чтобы "не допустить ударов в спину российским войскам".

На этом Александр Лукашенко акцентировал во вторник, 1 марта, на заседании Совета безопасности страны.

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Также Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в боевых действиях в Украине и не собираются делать этого в дальнейшем. Об этом пишет "Украинская правда".

Сейчас, как уточнил самопровозглашенный президент Белоруссии, часть сил и средств белорусской армии сконцентрирована на южном направлении рядом с границей с Украиной.

Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия,

– сказал Лукашенко.

Добавим, что глава Кремля продолжает использовать Беларусь как союзника во время войны с Украиной. Отдельные подразделения белорусских вооруженных сил 28 февраля выдвинулись к украинской границе на Волынском направлении.. Прежде всего речь идет о наиболее боеспособных соединениях белорусских военных.

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