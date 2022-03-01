На цьому Олександр Лукашенко наголосив у вівторок, 1 березня, на засіданні Ради безпеки країни.

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Також Лукашенко заявив, що білоруські військові не беруть участі в бойових діях в Україні і не збираються робити цього надалі. Про це пише "Українська правда".

Наразі, як уточнив самопроголошений президент Білорусії, частина сил та засобів білоруської армії сконцентрована на південному напрямку поряд із кордоном з Україною.

Ми прикриваємо самотужки державний кордон від Бреста до Мозиря для запобігання проникненню в країну радикалів та зброї,

– сказав Лукашенко.

Додамо, що глава Кремля продовжує використовувати Білорусь як союзника під час війни з Україною. Окремі підрозділи білоруських збройних сил 28 лютого висунулися до українського кордону на Волинському напрямку.. Насамперед мовиться про найбільш боєздатні з'єднання білоруських військових.

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