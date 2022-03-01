Війська Путіна продовжують наносити вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах. Окрім цього, ворог продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Білорусі.

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Наступальний потенціал Росії майже вичерпано – Путін залучить війська Лукашенка

Володимир Путін поки що не залишає прагнень захопити Україну. У Генштабі ЗСУ переконані, що агресор може залучити найбільш підготовані військові частини Білорусі, оскільки вони вже закінчують зосередження поруч з нашим кордоном.

Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, він планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

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