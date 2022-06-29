Чтобы не разрушила организацию: Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России

Все влиятельные международные сообщества пытаются избавиться от России. Сделать такой шаг следует и для ОБСЕ,

ОБСЕ покинула Украину после полномасштабного вторжения российских кафиров. Впрочем, даже несмотря на это, Россия еще имеет полномочия в организации безопасности.

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Призыв Кулебы в ОБСЕ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ по случаю Ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года. Он призвал организацию изгнать Россию, иначе последствия для самой организации могут быть катастрофическими.

ОБСЕ должен сделать выбор: разрешить РФ разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия РФ. Наша приверженность 10 принципам Хельсинкского заключительного акта должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить,

– заявил Кулеба.

ОБСЕ после начала полномасштабной войны против Украины

24 февраля российские кафиры начали полномасштабное наступление на Украину и ракетный обстрел мирных украинских городов. ОБСЕ заявила о прекращении миссии в Украине и эвакуировала иностранных работников.

Украинским работникам ОБСЕ пожелало "оставаться в безопасности", а затем вообще в одностороннем порядке разорвало с ними контракт.

Многие работавшие в ОБСЕ украинцы оказались в плену российских оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения. Их увольнение ОБСЕ перевело на Украину.

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