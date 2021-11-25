Чтобы незаконно пересекать границу: в Украине изготавливали фейковые удостоверения ОБСЕ
Источник:СБУ
В Киеве преступная группа занималась изготовлением фейковых удостоверений представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. "Документы" продавали за 1,5 тысячи евро.
За такой "услугой" обращались сотни мигрантов
Подделки покупали мигранты из стран с повышенной террористической угрозой, в частности с Ближнего Востока. Они использовали "удостоверения" для избежания пограничных и таможенных процедур под видом участников дипмиссии.
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По предварительным данным, за "услугами" злоумышленников обращались сотни нелегалов. Путем получения "дипломатического" иммунитета, они планировали незаконно пересекать госграницы разных стран,
– заявили в СБУ.
В состав группировки входили несколько жителей Киева. Для маскировки противоправной деятельности, они зарегистрировали общественные организации и создали "ведомственный" сайт, с названиями, похожими на официальные обозначения дипломатической миссии.
Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов группировки во время передачи иностранцу фальшивого удостоверения.
Клиентами мошенников были нелегалы из стран Ближнего Востока
Во время обысков по адресам проживания дельцов, а также в местах изготовления подделок обнаружили:
- компьютерную технику,
- средства связи,
- черновые записи с доказательствами незаконных действий,
- поддельные удостоверения и печати "общественных организаций".
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении, а суд выберет им меры пресечения.
СБУ разоблачила схему по изготовлению фейковых удостоверений ОБСЕ