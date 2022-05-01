Доподлинно неизвестно, какова судьба этой коллекции. Однако, по информации корреспондента 24 канала из Запорожья, российские военные что-то нашли.
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"Эксперты" из Крыма оценивают золото
Известно, что из музеев временно оккупированного Крыма отправили в Мелитополь "экспертов", чтобы оценить скифское золото.
Однако, пожалуй, не все так хорошо и оккупанты нашли не все, что им нужно было. Ведь российские военные похитили одну из сотрудниц музея.
Мэр Мелитополя подтвердил информацию
Эту же информацию подтвердил и мэр города Иван Федоров. По его словам, "эксперт" для оценки скифского золота был привезен уже вчера, 30 апреля.
Оценка будет происходить следующим образом: если ему оно (золото – 24 канал) понравится, то скифское золото украдут,
– сказал мэр.
Угроза вывоза золота, как считает Федоров, во временно оккупированный Крым действительно существует. Однако мэр уверен, что коллекцию точно удастся сохранить.
Оккупанты покушались на скифское золото: что известно
- В конце апреля появилась информация, что россияне добрались до скифского золота в Мелитополе.
- Российские оккупанты захватили краеведческий музей, место которое сдали местные коллаборанты .
- В Запорожской областной военной администрации опровергли информацию о похищении коллекции.
Оккупанты хотят вывезти скифское золото в Крым: смотрите видео