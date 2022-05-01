Доподлинно неизвестно, какова судьба этой коллекции. Однако, по информации корреспондента 24 канала из Запорожья, российские военные что-то нашли.

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"Эксперты" из Крыма оценивают золото

Известно, что из музеев временно оккупированного Крыма отправили в Мелитополь "экспертов", чтобы оценить скифское золото.

Однако, пожалуй, не все так хорошо и оккупанты нашли не все, что им нужно было. Ведь российские военные похитили одну из сотрудниц музея.

Мэр Мелитополя подтвердил информацию

Эту же информацию подтвердил и мэр города Иван Федоров. По его словам, "эксперт" для оценки скифского золота был привезен уже вчера, 30 апреля.

Оценка будет происходить следующим образом: если ему оно (золото – 24 канал) понравится, то скифское золото украдут,

– сказал мэр.

Угроза вывоза золота, как считает Федоров, во временно оккупированный Крым действительно существует. Однако мэр уверен, что коллекцию точно удастся сохранить.

Напомним! Российские военные полностью вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя, где хранилось 7 шедевров.

Оккупанты покушались на скифское золото: что известно

В конце апреля появилась информация, что россияне добрались до скифского золота в Мелитополе.

Российские оккупанты захватили краеведческий музей, место которое сдали местные коллаборанты .

В Запорожской областной военной администрации опровергли информацию о похищении коллекции.

Оккупанты хотят вывезти скифское золото в Крым: смотрите видео