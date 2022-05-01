Достеменно невідомо, яка зараз доля цієї колекції. Однак, за інформацією кореспондента 24 каналу із Запоріжжя, російські військові щось і знайшли.

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"Експерти" з Криму оцінюють золото

Відомо, що з музеїв тимчасово окупованого Криму відправили до Мелітополя "експертів", аби вони оцінили скіфське золото.

Однак, мабуть, не все так добре і окупанти знайшли не все, що їм потрібно було. Адже російські військові викрали одну із співробітниць музею.

Мер Мелітополя підтвердив інформацію

Цю ж інформацію підтвердив і мер міста Іван Федоров. За його словами, "експерта" для оцінки скіфського золота привезли вже вчора, 30 квітня.

Оцінка відбуватиметься наступним чином: якщо йому воно (золото – 24 канал) сподобається, то скіфське золото вкрадуть,

– сказав мер.

Загроза вивезення золота, як вважає Федоров, в тимчасово окупований Крим справді існує. Однак міський голова впевнений, що колекцію точно вдасться зберегти.

Нагадаємо! Російські військові повністю вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя, де зберігалися 7 шедеврів.

Окупанти зазіхнули на скіфське золото: що відомо

Наприкінці квітня з'явилась інформація, що росіяни добрались до скіфського золота в Мелітополі.

Російські загарбники захопили краєзнавчий музей, місце якого здали місцеві колаборанти.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації спростували інформацію про викрадення колекції.

Окупанти хочуть вивезти скіфське золото у Крим: дивіться відео