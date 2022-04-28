На те, що саме в цьому музеї на Запоріжжі є неоціненні експонати, росіянам вказали місцеві колаборанти. Про це стало відомо 27 квітня.

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Більше про експонати музею

У Запорізькій ОВА повідомили, що надходить інформація про те, що вороги добралися до музею. Проте поки невідомо, чи планують вони щось звідти вивозити. Також наразі не олюднюють інформацію щодо того, які експонати там були на момент захоплення міста.

Проте раніше було відомо, що в експозиції установи є скіфське золото IV століття до нашої ери. Його археологи знайшли приблизно 70 років тому в Мелітопольському кургані.

Скіфські історичні скарби з Мелітопольського кургану / Фото pslava.info

Окупанти обкрадали навіть біднішу експозицію

Коли росіяни окупували Чорнобильську зону, вони вирішили звідти забрати не лише аномальне опромінення. Вони також пробралися до музейної інсталяції "Зірка Полин".

Вороги винесли звідти телевізори минулого століття. Замість них там залишили багато порозкиданих протермінованих сухпайків армії Росії.

Також вони вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Росіяни звідти забрали оригінали багатьох картин і унікальні ікони. Зараз навіть неможливо оцінити, шкоду історичній спадщині України, яку завдали ці жахливі дії.

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