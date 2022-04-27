Про варварські дії "другої армії світу" розповіли в ДСНС. В Службі зауважили, що ворога не цікавила історія та спогади людей, пережили ядерне пекло, а лише матеріальне. Вони винесли навіть той, маленький телевізор, що висів над цинковим боксом з унікальною перепусткою Володимира Правика (героя-ліквідатора аварії на ЧАЕС – 24 канал).

Читайте також: Є видимі ушкодження деяких споруд, – глава МАГАТЕ розповів про візит до Чорнобиля

За даними ДСНС, на щастя, самі експонати залишилися неушкодженими. А це й не дивно, бо росіяни, які наважились копати окопи у найбільш забрудненому радіацією Рудому лісі, геть нічого не знають про ядерну катастрофу 1986 року.

Фото наслідків перебування окупантів в музеї

Зазначається, що експозиція також "збагатилася" речами, які залишили після себе непрохані "гості". До списку "забутих" ворогом речей віднесли: залишки продуктових наборів з терміном зберігання, що закінчився ще в листопаді 2021 року, консервами, тестовими наборами для визначення рівня наркотичного сп'яніння, мапами з позначками своїх наступальних дій, прапори, які вони планували повісити на наших будівлях і, звичайно, гранати, міни, боєприпаси.

Ось і усе, що треба лишати в історії про цих крадіїв,

– зазначили у ДСНС.

Що відомо про крадіжки окупантів з ЧАЕС:

Після відступу із Зони, окупанти забрали зі собою радіоактивні предмети з поліцейської дільниці прямо на території Чорнобиля. Там були речі, які вилучалися у громадян.

8 квітня стало відомо, що ворог пограбував автоматизовану систему "Екоцентр" на ЧАЕС. Після приходу "визволителів" система, що контролювала радіаційний стан, не працює і потребує відновлення.

Співробітники ДПСУ показали, що окупанти не лише залишили після себе багато сміття, а й доволі цікаві гастрономічні знахідки: кашу з кавових зерен.

Вас це може зацікавити – після окупантів там аномально високі показники радіації: дивіться відео