Так, прикордонники показали, що по собі залишили окупанти у "рудому" лісі. Мовиться не лише про купи сміття, а й про доволі чудернацькі страви.
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Жили в покинутих хатах і їли крадені харчі
Українським військовим вдалося звільнити ЧАЕС від окупантів. Тож зараз наші прикордонники мали можливість обстежити територію, звідки прогнали загарбників.
Співробітники ДПСУ наочно переконалися, що російські загарбники добряче закопувалися у "рудому" лісі. Ба більше, мешкали вони у хатинах, з яких місцеві виїхали ще у 1986 році.
Окупанти залишили після себе багато сміття / Фото ДПСУ
Особливої уваги заслуговують пікніки, які влаштовували військові. Вони не лише залишили по собі багато сміття, а й доволі цікаві гастрономічні знахідки. Наприклад, кашу з кавових зерен. Це, звичайно ж, сарказм, але він чудово підкреслює усю печерність окупантів.
А ще вони варили чудернацьку кашу з кавових зерен / Фото ДПСУ
Як гадаєте, це на них так радіація вплинула чи притаманна загарбникам розумова відсталість?,
– поставили риторичне питання співробітники ДПСУ.
Залишимо це питання без відповіді. Думаємо, ви й так знаєте, якою вона є.
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