О варварских действиях "второй армии мира" рассказали в ГСЧС. В Службе отметили, что врага не интересовала история и воспоминания людей, которые пережили ядерный ад, а только материальное. Они вынесли даже тот маленький телевизор, который висел над цинковым боксом с уникальным пропуском Владимира Правика (героя-ликвидатора аварии на ЧАЭС – 24 канал).

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По данным ГСЧС, к счастью, сами экспонаты остались невредимыми. А это и неудивительно, потому что россияне, решившиеся копать окопы в наиболее загрязненном радиацией Рыжем лесу, ничего не знают о ядерной катастрофе 1986 года.

Фото последствий пребывания оккупантов в музее

Отмечается, что экспозиция также "обогатилась" вещами, которые оставили после себя непрошенные "гости". К списку "забытых" врагом вещей отнесли: остатки продуктовых наборов с истекшим сроком хранения еще в ноябре 2021 года консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения, картами с пометками своих наступательных действий, флаги, которые они планировали повесить на наших постройках и, конечно, гранаты, мины, боеприпасы.

Вот и все, что нужно оставлять в истории об этих ворах,

– отметили в ГСЧС.

Что известно о воровстве оккупантов с ЧАЭС:

После отступления из Зоны, оккупанты забрали с собой радиоактивные предметы из полицейского участка прямо на территории Чернобыля. Там были вещи, которые изымались у граждан.

8 апреля стало известно, что враг ограбил автоматизированную систему "Экоцентр" на ЧАЭС. После прихода "освободителей" система, контролировавшая радиационное состояние, не работает и нуждается в восстановлении.

Сотрудники ГПСУ показали, что оккупанты не только оставили после себя много мусора, но и довольно интересные гастрономические находки: кашу из кофейных зерен.

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