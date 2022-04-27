Однако директор Международного агентства по атомной энергетике не уточнил, насколько сильный ущерб нанесли российские войска. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление Гросси с президентом Украины.

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Там продолжили работу специалисты организации

Руководитель МАГАТЭ отметил, что в Зону отчуждения с ним поехала группа специалистов. В нее входили технические эксперты по безопасности. Они продолжили там работу, чтобы провести замеры радиации.

У меня была возможность посмотреть на ситуацию. Имелись определенные окопные работы вокруг этой зоны. Также могу сказать, что есть видимое повреждение некоторых сооружений,

– сказал Рафаэль Гросси.

Он добавил, что их организация не оказывает влияния на военные решения, которые принимает какая-либо из стран мира. Следует заметить, что даже выкопка окопов в Зоне отчуждения опасна. Это ведь тоже провоцирует поднятие в воздух радиоактивных частиц.

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