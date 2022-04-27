Однако директор Международного агентства по атомной энергетике не уточнил, насколько сильный ущерб нанесли российские войска. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление Гросси с президентом Украины.
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Там продолжили работу специалисты организации
Руководитель МАГАТЭ отметил, что в Зону отчуждения с ним поехала группа специалистов. В нее входили технические эксперты по безопасности. Они продолжили там работу, чтобы провести замеры радиации.
У меня была возможность посмотреть на ситуацию. Имелись определенные окопные работы вокруг этой зоны. Также могу сказать, что есть видимое повреждение некоторых сооружений,
– сказал Рафаэль Гросси.
Он добавил, что их организация не оказывает влияния на военные решения, которые принимает какая-либо из стран мира. Следует заметить, что даже выкопка окопов в Зоне отчуждения опасна. Это ведь тоже провоцирует поднятие в воздух радиоактивных частиц.
Как россияне захватили Чернобыльскую АЭС
- Это произошло еще в день начала вторжения, 24 февраля. Россияне начали заходить на территорию АЭС около 15 часов. Сотрудники ЧАЭС увидели на мониторах, как на станцию пробираются "черные человечки" и поняли, что это оккупанты.
- Работникам не разрешали сдать смену, что угрожало безопасности станции и этих людей. При этом Кремль генерировал фейки о "хорошем сотрудничестве" с сотрудниками станции. Мол, они добровольно остались, чтобы поддерживать безопасность.
- Враг накапливал в районе ЧАЭС войска, которые, в частности, делали окопы. Вероятно, россияне считали, что украинские войска пойдут на штурм Зоны отчуждения.
- Однако этого не случилось, а русских солдат начала подкашивать лучевая болезнь. Кроме этого радиацией была заражена вся их техника.
- Оккупанты разграбили там все, что могли и даже забрали в качестве трофея опасные радиоактивные образцы. Они покинули территорию станции 31 марта. В тот момент многие военные России получили дозу радиации, которая не позволит прожить даже больше нескольких лет.
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