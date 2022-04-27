Однак директор Міжнародного агентства з питань атомної енергетики не уточнив, наскільки сильної шкоди завдали російські війська. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ Гроссі з президентом України.
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Там продовжили працювати фахівці організації
Керівник МАГАТЕ зазначив, що до Зони відчуження з ним поїхала група фахівців. До неї входили технічні експерти з питань безпеки. Вони продовжили там працювати, щоб провести заміри радіації.
Я мав можливість подивитися на ситуацію. Там були певні викопні роботи навколо цієї зони. Також можу сказати, що є видиме пошкодження деяких споруд,
– сказав Рафаель Гроссі.
Він додав, що їхня організація не має впливу на військові рішення, які приймає якась із країн світу. Слід зауважити, що навіть викопування окопів у Зоні відчуження небезпечне. Адже це теж провокує підняття в повітря радіоактивних часток.
Як росіяни захопили Чорнобильську АЕС
- Це сталося ще в день початку вторгнення, 24 лютого. Росіяни почали заходити на територію АЕС приблизно о 15 годині. Співробітники ЧАЕС побачили у моніторах, як на станцію пробираються "чорні чоловічки" й зрозуміли, що це окупанти.
- Працівникам не дозволяли здати зміну, що загрожувало безпеці станції та цих людей. При цьому Кремль генерував фейки про "хорошу співпрацю" зі співробітниками станції. Мовляв, вони добровільно залишилися, щоб підтримувати безпеку.
- Ворог накопичував у районі ЧАЕС війська, які, зокрема, робили окопи. Ймовірно, росіяни вважали, що українські війська підуть на штурм Зони відчуження.
- Проте цього не трапилося, а російських солдатів почала підкошувати променева хвороба. Окрім цього радіацією заражена була вся їхня техніка.
- Окупанти розграбували там все, що могли та навіть забрали в якості трофею небезпечні радіоактивні зразки. Вони покинули територію станції 31 березня. На той момент багато військових Росії отримали дозу радіації, яка не дозволить прожити навіть більше кількох років.
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