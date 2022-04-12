Про те, що вся техніка держави-агресорки, яка стояла у Чорнобильській зоні відчуження, заражена, повідомив експерт НАЕК "Енергоатом" Генріх Кальян.

Читайте також "Приїхав без однієї руки – служив у Чорнобаївці": Кім розповів історії, які поширюють росіяни

Техніка росіян, яка перебувала в Чорнобилі, заражена

Військова техніка Росії, яка майже місяць була розташована в Зоні, незалежно від того, окопувалася вона чи ні, – покривалася шаром радіоактивного бруду чи пилу,

– зазначив експерт.

Він додав, що у такому вигляді, тобто без обов'язкової дезактивації, техніка потім відійшла на територію Білорусі, а певна частина попрямувала в Росію.

Атомники добре знають, якою непростою справою є дезактивація забруднених поверхонь. Для цього потрібні щонайменше велика кількість води, що подається під високим тиском, та спеціальні розчини або ж навіть піскострумин. Однак після цього всі використані засоби стають також радіоактивними.

На об'єктах, де проводять дезактивацію, отриману радіоактивну суміш спрямовують у спеціальну каналізацію. Її накопичують у спеціальних баках, а далі переробляють і спецтранспортом вивозять на захоронення.

Кальян сумнівається, що росіяни дотримувалися таких процедур щодо своєї військової техніки, яка перебувала в Зоні відчуження. Тому безпека населення, поблизу якого ця техніка переміщуватиметься, під питанням.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заяви, що показники радіаційного фону в Києві та області в нормі. Ситуація у Чорнобилі нормалізовується.

Зверніть увагу – через окупантів Чорнобиль зараз розвозиться всім світом: дивіться відео