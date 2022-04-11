Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Саме зараз ситуація нормальна. Ніякого підвищення радіації немає,
– запевнив він.
Ба більше, у зв'язку з тим, що практично всі пожежі загасили, уже фактично нормалізується саме повітря. Річ у тім, що раніше саме через пожежі була концентрація певних речовин у повітрі.
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