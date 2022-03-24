Чтобы оккупанты помнили: в Херсоне вывесили огромный украинский флаг

Украинский город Херсон временно находится под оккупацией российских военных. Несмотря на это, на мэрии города вывесили огромный флаг Украины.

Горожане вместе с городскими властями не оставляют надежду вернуть город под контроль. Едва ли не каждый день херсонцы разными способами дают оккупантам понять, что им здесь не рады.

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Повод для вывешивания обновленного флага

Местные жители напоминают врагу, что Херсон – украинский город. На этот раз они сделали это демонстративным вывешиванием украинского флага прямо на Херсонский городской совет.

Дело в том, что в ночь, когда обстреливали мэрию Херсона, перебили трос, на котором держался государственный флаг Украины. Само знамя, к слову, уже испортилось со временем.

Сам флаг давно пора заменить. Он выгорел и отряхнулся. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый,

– отметил мэр Херсона.

Херсонский городской глава Игорь Колыхаев сообщил о вывешивании флага на своей фейсбук-странице. "Добрый день, мой Город-герой!" – написал он.

Херсонцы вывесили украинское знамя / Фото из фейсбука Игоря Колыхаева

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