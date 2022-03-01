Почему Турция не введет санкции против России

Анкара хочет учитывать свои приоритеты. Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калин.

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Нужен игрок, который сможет разговаривать с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сжигают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы этот канал оставался открытым,

– объяснил Калин.

Он добавил, что Турция выступает за прекращение войны и переговоры. В то же время условия России – неприемлемы.

Кстати, когда государства-члены Совета Европы голосовали за санкции против России, представитель Турции воздержался от участия .