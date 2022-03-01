Чому Туреччина не запровадить санкції проти Росії

Анкара хоче враховувати власні пріоритети. Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин.

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Потрібен гравець, який зможе розмовляти з Росією. Хто буде говорити з Росією, коли всі спалюють мости? Ми не плануємо пакет санкцій, щоб цей канал залишався відкритим,

– пояснив Калин.

Він додав, що Туреччина виступає за припинення війни та переговори. Водночас умови Росії – неприйнятні.

До речі, коли держави-члени Ради Європи голосували за санкції проти Росії, представник Туреччини утримався від участі.

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