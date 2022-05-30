Чтобы перекидывать войска и технику: россияне восстановили железнодорожный мост возле Купянска

Россияне терпят большие потери в Украине. Вот почему им приходится всеми способами пополнять свои резервы.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили последние новости с фронта по состоянию на утро 30 мая. Российские оккупанты восстановили разрушенный железнодорожный мост возле города Купянск Харьковской области.

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Россияне переместили вооружение и технику

В Генштабе говорят, что российские оккупанты хотят обеспечить логистику и доукомплектовать свои подразделения, понесшие большие потери от ВСУ.

Поэтому враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

Чтобы перекидывать войска и технику оперативнее, российские захватчики восстановили разрушенный железнодорожный мост в районе города Купянск.

Что происходит на Харьковщине

Еще раньше ВСУ начали в регионе контрнаступательные действия. Врага хотят гнать за границы. В то же время на днях произошел сильный обстрел города Харьков, среди погибших есть 5-месячный младенец. Сам президент Владимир Зеленский 29 мая посетил передовую на Харьковщине. Там президент вручил награды воинам ВСУ.

Также во время визита в Харьков Президент Украины Владимир Зеленский уволил областного председателя Службы Безопасности Украины. Он не защищал наше государство в первые дни войны. Заботился о личных мотивах и целях.

В начале суток 30 мая жители Мерефы Харьковской области сообщали о ракетном ударе по их городу. Пока неизвестно, какие разрушения это нанесло. Приблизительно за полчаса до этого российские пропагандистские ресурсы сообщали о запуске ракет. Они указывали, что запускали "Искандеры" из Белгородской области России.

Еще 28 мая в Генштабе сообщали, что российские оккупанты остановили наступление в Харьковской области. Они пытаются удержать захваченные позиции. Еще тогда наши военные рассказывали, что российские захватчики продолжают перекидывать по железной дороге вооружение, военную технику и материальные средства с территории России в Купянск на Харьковщине.

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