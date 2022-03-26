Чтобы подавить население: враг привлек росгвардию из Крыма и других оккупированных территорий

Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление украинцев. Для этого они усиливаются с помощью подразделений российской гвардии из Крыма и других оккупированных территорий.

Как сообщают в Генштабе, враг не оставляет попыток штурмовать украинские города. Продолжаются также авиаудары и бои с ВСУ. В то же время оккупанты пытаются подавить сопротивление украинцев.

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Для этого они развернули практически все свои подразделения российской гвардии. Они дислоцировались на временно оккупированной территории Крыма и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Цель российских наемников проста: подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и отдельных районов города Мариуполь.

В то же время отметим, что личный состав врага продолжает сокращаться. "Похоронки", которые уже начинают прилетать практически на всей территории России, деморализуют потенциальных вояк. Поэтому весенняя призывная кампания в 2022 году может быть проблемной. Оно и неудивительно, ведь все меньше русских хотят стать пушечным мясом.

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