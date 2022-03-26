Як повідомляють у Генштабі, ворог не полишає спроб штурмувати українські міста. Продовжуються також авіаудари та бої із ЗСУ. Водночас окупанти намагаються придушити спротив українців.

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Для цього вони розгорнули практично усі свої підрозділи російської гвардії. Вони дислокувалися на тимчасово окупованій території Криму й в окремих районах Херсонської, Запорізької й Донецької областей.

Мета російських найманців проста: придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська й окремих районів міста Маріуполь.

Водночас зазначимо, що особовий склад ворога продовжує скорочуватися. "Похоронки", які вже починають прилітати практично на всій території Росії, деморалізовують потенційних вояк. Тож весняна призовна кампанія у 2022 році може бути проблемною. Воно й не дивно, адже все менше росіян хочуть стати гарматним м'ясом.

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