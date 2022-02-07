Чтобы поддержать украинцев: японские журналисты посетили военных в Славянске

Журналисты из Японии компании Nippon Television Network 6 февраля посетили Украину. В частности, 15 Славянский полк Национальной гвардии.

Они посмотрели, чем сегодня живут бойцы НГУ и что изменилось за 8 лет российской агрессии. Цель визита – показать японским зрителям, что действительно происходит в Украине, и поддержать украинцев.

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Японские журналисты посетили Нацгвардию в Славянске

В военную часть 3035 приехали журналисты из Японии из компании Nippon Television Network. Это корреспонденты Томохиро Фурутани, Тояма Ямада, и оператор Саймон Брэдли, освещающий события на Востоке Украины с 2014 года.

Во время визита они стремились узнать, как изменилась ситуация в украинской армии за 8 лет российской агрессии. Соответственно, журналисты:

Увидели условия подготовки военнослужащих 15 Славянского полка НГУ.

Пообщались с командованием и бойцами батальона специального назначения "Донбасс".

Осмотрели вооружение и технику, в частности, новинки, значительно усилившие огневую мощь гвардейцев.

Съемочная группа Nippon TV также посетила окрестности Славянска, где осталось немало следов боевых действий, разрушенные дома и остатки фортификационных сооружений.

Сегодня внимание всего мира приковано к Украине. Мы работаем здесь, чтобы наши зрители смогли увидеть, что происходит,

– отметил Томохиро Фурутани.

"Мы рады гостями из Японии. Каждому украинскому военнослужащему, борющемуся за свободу своей земли, очень важна поддержка японского народа в противостоянии с российским агрессором", – сказал в ответ командир воинской части 3035 полковник Сергей Божко.

Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И с самого начала вооруженной агрессии России помогает, помимо прочего и финансово, прифронтовым районам.

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Обратите внимание, в этот же день:

Бывший военный в России выступил против войны с Украиной и Путина.

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