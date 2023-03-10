Чтобы поднять "боевой" дух: русский поп привез на фронт иконы со Стремусовым и "Гиви"
Российских мобилизованных мотивируют, как могут. Оккупанты, вероятно, не очень хотят погибать за чужие имперские амбиции, но их убеждают в обратном. В ход пошла "трудная артиллерия" – пришлось канонизировать Стремоусова и "Гиви".
Российский поп приехал в часть к русским мобилизованным с иконами, но вместо привычных образов, перед россиянами предстали новые – предатель Стремоусов и военный преступник "Гиви". Фото опубликовали российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.
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"Мол, старайтесь, детишки, умирайте красиво и ваш портрет с нимбом на картонке нарисуем", – комментируют в сети.
Это достаточно привычная для россиян идея. Они только и так до сих пор вербуют "вагнеровцев". Их даже после серьезных ранений, в частности потерь конечностей, выгоняют повторно на фронт. Мол, это "честь погибнуть за родину". Но о чем речь, когда гибнут они на чужбине?
О какой чести идет речь, когда они совершают военные преступления против мирных людей, пришли на чужую землю: сбрасывают авиабомбы на детсады, роддомы, многоэтажки?
Русская церковь всегда была инструментом в руках кровожадной власти. Но иконы с лицами Стремоусова и "Гиви" – это уж слишком.
Да и Стремоусов, будь жив, вряд ли до сих пор поддерживал бы Россию. Ибо именно она его и погубила.
Россияне нарисовали икону Стремоусова / Фото с телеграммы
Кратко о Стремоусове
- После захвата Херсона весной прошлого года оккупанты назначили местного пророссийского блоггера Кирилла Стремоусова, так называемым "заместителем главы военно-гражданской администрации" региона.
- Все его потуги были направлены на организацию пророссийских митингов в Херсоне, содействовали преступным действиям оккупантов и участвовали в псевдореферендуме.
- 9 ноября Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. По словам так называемого "губернатора" оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо, у погибшего осталось пятеро детей.
- Стремоусов скончался незадолго до освобождения Херсона. Жаль, так бы вел свои стремы из центра свободного города.