Чтобы поднять "боевой" дух: русский поп привез на фронт иконы со Стремусовым и "Гиви"

Российских мобилизованных мотивируют, как могут. Оккупанты, вероятно, не очень хотят погибать за чужие имперские амбиции, но их убеждают в обратном. В ход пошла "трудная артиллерия" – пришлось канонизировать Стремоусова и "Гиви".

Российский поп приехал в часть к русским мобилизованным с иконами, но вместо привычных образов, перед россиянами предстали новые – предатель Стремоусов и военный преступник "Гиви". Фото опубликовали российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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"Мол, старайтесь, детишки, умирайте красиво и ваш портрет с нимбом на картонке нарисуем", – комментируют в сети.

Российский поп пришел к мобилизованным с иконами с лицом Стремоусова / Фото с телеграмма

Оккупантов хотят убедить, что их смерть это "Воля Божья" / Фото из телеграмма

Это достаточно привычная для россиян идея. Они только и так до сих пор вербуют "вагнеровцев". Их даже после серьезных ранений, в частности потерь конечностей, выгоняют повторно на фронт. Мол, это "честь погибнуть за родину". Но о чем речь, когда гибнут они на чужбине?

О какой чести идет речь, когда они совершают военные преступления против мирных людей, пришли на чужую землю: сбрасывают авиабомбы на детсады, роддомы, многоэтажки?

Русская церковь всегда была инструментом в руках кровожадной власти. Но иконы с лицами Стремоусова и "Гиви" – это уж слишком.

Да и Стремоусов, будь жив, вряд ли до сих пор поддерживал бы Россию. Ибо именно она его и погубила.



Россияне нарисовали икону Стремоусова / Фото с телеграммы

Кратко о Стремоусове