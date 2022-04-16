Чтобы "поднять дух" и запугивать мариупольцев, оккупанты сообщают об "аресте генерала НАТО"

Российские захватчики продолжают осаждать Мариуполь. А среди местных жителей – распространять фейки. В частности, об аресте генерала НАТО.

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты не оставляют попыток запугать горожан. Им сообщают о якобы аресте генерала НАТО.

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Оккупанты распространяют фейки среди мариупольцев

На этом пропагандистская машина не останавливается. Захватчики также работают над созданием и распространением лживых новостей. В частности, в них сообщается о "зверствах Азова и ВСУ". Все это делают для того, чтобы морально давить на жителей Мариуполя.

Контролируют оккупанты также большинство "пабликов" в социальных сетях, связанных с поиском близких и фиксированием повреждений жилья. С их помощью распространяются нарративы о "вежливых", помогающих оккупантах. В то же время, власти Украины "виновны во всем", что сейчас происходит.

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