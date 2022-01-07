В частности, Служба безопасности Украины общается с гражданами Казахстана, которые находятся на территории нашего государства. Главным образом для того, чтобы предотвратить провокации Кремля.

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СБУ проводит разговоры с казахами в Украине

В Службе безопасности Украины сообщили журналистам, что из-за текущей ситуации в Казахстане (а там, напомним, со 2 января продолжаются масштабные беспорядки) правоохранители начали проводить определенные проверки и на территории нашей страны.

При этом в СБУ сообщили, что общаются с "отдельными гражданами Казахстана", и подчеркнули, что правоохранители действуют "в пределах своих полномочий", чтобы "эффективно защищать безопасность граждан Украины".

Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны России, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам,

– отметили там.

Также в СБУ уверяют, что с казахами общались "вежливо так корректно, не мешали видеосъемке". Никого из граждан Казахстана не задерживали.

Обратите внимание: в "Украинской правде" со ссылкой на источник в правоохранительных органах отметили, что СБУ имеет определенную информацию о возможных провокациях российских спецслужб относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане, и потому отрабатывает алгоритм действий на опережение.

Почему в СБУ объясняли разговоры правоохранителей с казахами

Дело в том, что 6 января в СМИ появилась информация, что неизвестные в гражданской одежде в Киеве агрессивно общались с представителем "Демократического Выбора Казахстана" Заманбеком Тлеулиевым, и даже избили его.

А к еще одному активисту – Элдосу Насипбекову – приходили сотрудники СБУ. Они показывали удостоверения, но, как говорят очевидцы, тоже не были слишком вежливы в общении.

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