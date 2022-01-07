Зокрема, Служба безпеки України спілкується з окремими громадянами Казахстану, які перебувають на території нашої держави. Головно для того, аби запобігти провокаціям Кремля.
До слова У США сумніваються щодо законності введення військ ОДКБ у Казахстан: Росія обурена
СБУ проводить розмови з казахами в Україні
У Службі безпеки України повідомили журналістам, що через поточну ситуацію у Казахстані (а там, нагадаємо, з 2 січня тривають масштабні заворушення) правоохоронці почали здійснювати певні перевірки й на території нашої країни.
При цьому в СБУ повідомили, що спілкуються з "окремими громадянами Казахстану", і наголосили, що правоохоронці діють "у межах своїх повноважень", щоб "ефективно захищати безпеку громадян України".
Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку Росії, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам,
– наголосили там.
Також в СБУ запевняють, що з казахами спілкувалися "ввічливо так коректно, не перешкоджали відеозйомці". Нікого з громадян Казахстану не затримували.
Чому в СБУ пояснювали розмови правоохоронців із казахами
Річ у тім, що 6 січня у ЗМІ зявилася інформація, що невідомі особи в цивільному одязі у Києві агресивно спілкувалися з представником "Демократичного Вибору Казахстану" Заманбеком Тлеулієвим, і навіть побили його.
А до ще одного активіста – Елдоса Насіпбекова – приходили співробітники СБУ. Вони показували посвідчення, але, як кажуть очевидці, також не були надто ввічливими у спілкуванні.
Також радимо перечитати:
- Блінкен подзвонив главі МЗС Казахстану: крім протестів, говорили й про Україну.
- Лукашенко підтримав Токаєва: білоруський десант прибув до Казахстану.
Нагадаємо у відео: президент Зеленський заявив, що СБУ нарешті стала кошмаром для зрадників і сепаратистів