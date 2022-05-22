Чтобы продвинуться в Запорожье: враг может готовить наступление на Юге, – Институт изучения войны

Российские захватчики могут готовиться к попыткам захватить северную часть Херсонской области и продвинуться в Запорожье.

Об этом свидетельствуют данные специалистов американского Института по изучению войны на 21 мая.

Важно Наступление на Северодонецком и Авдеевском направлениях: врага отбросили на старые позиции

По словам аналитиков, хотя 21 мая подтверждений наступления кафиров на южном направлении не было, россияне могут готовиться к попыткам захватить Херсонщину и продвинуться в Запорожье.

На Херсонщину прибыло больше кафиров

В Херсонской ОВА сообщали, что в Высокополье и Архангельске прибыли пополнение личного состава и техники российских оккупантов и, возможно, ожидается повышение активности боевых действий.

В Запорожской ОВА отметили высокую концентрацию российских кафиров в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что, по мнению аналитиков, может указывать на то, что враг готовится к продолжению наступления на Гуляйполе.

Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ

В Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.

враг продолжает обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. Группировки россиян готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении.

кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. Группировки россиян готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении. В Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.

, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении.

кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении. На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

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Также в Запорожской ОВА заявили, что в Мелитополе кафиры вывесили баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, вероятно, готовясь таким образом попытаться оправдать создание псевдореспублик на юге Украины.