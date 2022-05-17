Им сочиняют стихи и посвящают песни . Без преувеличения их называют титанами, Героями, совершившими подвиг и никто не сравнится с ними.

Заметьте Из "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников Украины

"Просто очень хочу, чтобы произошло чудо"

Множество украинцев в социальных сетях поддерживают защитников Мариуполя, которые с первого дня войны смело держали оборону и остановили нашествие врагов, но Россия стремилась оккупировать Запорожье.

Пользователь Ирина Николайчук написала, что защитники Мариуполя и Азовстали – наши герои, которые нужны нам живыми.

И я, как ребенок на Новый год – просто очень хочу, чтобы произошло чудо. Чудо для людей, которые делают невозможное и держат небо на своих плечах уже месяц для нас,

– говорится в сообщении.

Пользователь Максим Чумак написал, что когда-то посвятил свое стихотворение образу металлургических предприятий Мариуполя.

"Теперь слово "Азовсталь" приобрело совсем другое значение. И теперь мне страшно читать собственноручно написанный финал", – написал мужчина.

В частности, речь идет о строках в конце последнего столбца стиха:

"Один тільки ранішній промінь рятує офіру,

віддячує парафіянам за майну і віру,

жевріє в очах і печах, а його язики

розмінюють на запальнички та сірники.

І схоже на те, що остання робоча зміна

залишиться без інструментів та партитур.

Вмирати від голоду – чи не найгірша з тортур

для Сатурна, що з'їв останнього свого сина".

Люди даже несколькими словами описывают подвиг наших защитников и поддерживают их:

Андрей Пигрух написал: "Пробивайся, выбивайся. Ты увидишь прекрасный мир";

Виктория Кондисенко отметила: "Сегодня (говорится о 16 мая – 24 канал) Бог носит шевроны "Азова";

Наталья Станкевич: "Пока дышу – надеюсь. Спасите "Азовсталь". Спасите Азов. Спасите Мариуполь".

Анна Гонтарь: "Какая же честь быть одной нацией с этими людьми. Просто не могу понять. История пишется на наших глазах".

"Мы у вас в ногах за ваш подвиг"

Мы у вас в ногах за ваш подвиг. Никто не сравнится с вами, никто не сделал для этой нации столько, сколько вы сделали,

– написала в твиттере пользователь с ником nichvydycia.

Добавила, что не найдется героев, равных бойцам "на тысячу лет вперед и тысячу лет назад".

Пользователь Дымок Сергеевич Тесля написал: "Титаны, которые дерутся в окружении 82 дня".

Сотрудники Национальной полиции, азовцы, морпехи. Чрезвычайно искусные, мотивированные, живучие. Неоценимый военный опыт ничто, если защитники Мариуполя погибнут,

– сказал пользователь.

Александр Бевз заметил: "Все молитвы сейчас с ребятами с Азовстали. Надеюсь, что это действительно эвакуация".

Справка. В Генштабе ВСУ написали, что защитники Мариуполя – это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Комментируя новости о начале операции по спасению защитников Мариуполя, люди начали писать слова поддержки нашим военнослужащим:

Защитники Мариуполя выполнили боевое задание В Генштабе ВСУ сообщили, что гарнизон "Мариуполь" поставленную боевую задачу выполнил. В частности, удерживая позиции на "Азовстали", бойцы не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тысяч личного состава) на другие направления. То есть наши бойцы помешали реализовать план по: быстрому захвату Запорожья;

осуществить выход на административную границу Донбасса и Запорожья;

а также создать условия для окружения группировки ООС.

Коротко о спасении бойцов "Азовстали"

Мариуполь оцеплен российскими оккупантами с 1 марта. Все время полномасштабной войны наши защитники мужественно защищали город.

Военнослужащие оказались в кольце врага на территории "Азовстали". Российские оккупанты цинично продолжали бить по нашим бойцам, в том числе и запрещенным международным правом вооружением.

Весь мир просил спасти бойцов, потому что они находились на территории завода почти без еды и воды. Кроме того, в лекарствах и медицинской помощи нуждались 600 военнослужащих, которые более 2 месяцев были в антисанитарных условиях и без нормального лечения.

16 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников. Их доставили в лечебное учреждение в Новоазовске на оккупированной территории.

В Генштабе ВСУ рассказали, что 211 защитников через гуманитарный коридор эвакуировали с "Азовстали". Их должны обменять и вернуть домой.

Владимир Зеленский в ночном обращении 17 мая подтвердил, что военные и разведчики начали операцию по спасению защитников Мариуполя.

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