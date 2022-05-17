Им сочиняют стихи и посвящают песни . Без преувеличения их называют титанами, Героями, совершившими подвиг и никто не сравнится с ними.
Заметьте Из "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников Украины
"Просто очень хочу, чтобы произошло чудо"
Множество украинцев в социальных сетях поддерживают защитников Мариуполя, которые с первого дня войны смело держали оборону и остановили нашествие врагов, но Россия стремилась оккупировать Запорожье.
Пользователь Ирина Николайчук написала, что защитники Мариуполя и Азовстали – наши герои, которые нужны нам живыми.
И я, как ребенок на Новый год – просто очень хочу, чтобы произошло чудо. Чудо для людей, которые делают невозможное и держат небо на своих плечах уже месяц для нас,
– говорится в сообщении.
Пользователь Максим Чумак написал, что когда-то посвятил свое стихотворение образу металлургических предприятий Мариуполя.
"Теперь слово "Азовсталь" приобрело совсем другое значение. И теперь мне страшно читать собственноручно написанный финал", – написал мужчина.
В частности, речь идет о строках в конце последнего столбца стиха:
"Один тільки ранішній промінь рятує офіру,
віддячує парафіянам за майну і віру,
жевріє в очах і печах, а його язики
розмінюють на запальнички та сірники.
І схоже на те, що остання робоча зміна
залишиться без інструментів та партитур.
Вмирати від голоду – чи не найгірша з тортур
для Сатурна, що з'їв останнього свого сина".
Люди даже несколькими словами описывают подвиг наших защитников и поддерживают их:
- Андрей Пигрух написал: "Пробивайся, выбивайся. Ты увидишь прекрасный мир";
- Виктория Кондисенко отметила: "Сегодня (говорится о 16 мая – 24 канал) Бог носит шевроны "Азова";
- Наталья Станкевич: "Пока дышу – надеюсь. Спасите "Азовсталь". Спасите Азов. Спасите Мариуполь".
- Анна Гонтарь: "Какая же честь быть одной нацией с этими людьми. Просто не могу понять. История пишется на наших глазах".
"Мы у вас в ногах за ваш подвиг"
Мы у вас в ногах за ваш подвиг. Никто не сравнится с вами, никто не сделал для этой нации столько, сколько вы сделали,
– написала в твиттере пользователь с ником nichvydycia.
Добавила, что не найдется героев, равных бойцам "на тысячу лет вперед и тысячу лет назад".
Пользователь Дымок Сергеевич Тесля написал: "Титаны, которые дерутся в окружении 82 дня".
Сотрудники Национальной полиции, азовцы, морпехи. Чрезвычайно искусные, мотивированные, живучие. Неоценимый военный опыт ничто, если защитники Мариуполя погибнут,
– сказал пользователь.
Александр Бевз заметил: "Все молитвы сейчас с ребятами с Азовстали. Надеюсь, что это действительно эвакуация".
Комментируя новости о начале операции по спасению защитников Мариуполя, люди начали писать слова поддержки нашим военнослужащим:
- Ольга Сержанова : "Ангелы. Должны. Жить";
- Мария Ониськив : "Титаны, мы за вас всем сердцем", "Боже, спаси";
- София Соляр : "Все замерло и ждет"
Коротко о спасении бойцов "Азовстали"
- Мариуполь оцеплен российскими оккупантами с 1 марта. Все время полномасштабной войны наши защитники мужественно защищали город.
- Военнослужащие оказались в кольце врага на территории "Азовстали". Российские оккупанты цинично продолжали бить по нашим бойцам, в том числе и запрещенным международным правом вооружением.
- Весь мир просил спасти бойцов, потому что они находились на территории завода почти без еды и воды. Кроме того, в лекарствах и медицинской помощи нуждались 600 военнослужащих, которые более 2 месяцев были в антисанитарных условиях и без нормального лечения.
- 16 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников. Их доставили в лечебное учреждение в Новоазовске на оккупированной территории.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что 211 защитников через гуманитарный коридор эвакуировали с "Азовстали". Их должны обменять и вернуть домой.
- Владимир Зеленский в ночном обращении 17 мая подтвердил, что военные и разведчики начали операцию по спасению защитников Мариуполя.
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