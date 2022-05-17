Їм складають вірші та присвячують пісні. Без перебільшення їх називають титанами, Героями, які здійснили подвиг й ніхто не зрівняється з ними.
Зауважте З "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників України
"Просто дуже хочу, щоб сталося диво"
Безліч українців в соціальних мережах підтримують захисників Маріуполя, які з першого дня війни відважно тримали оборону та зупинили навалу ворогів, алже Росія прагнула окупувати Запоріжжя.
Користувачка Ірина Ніколайчук написала, що захисники Маріуполя й Азовсталі – наші герої, які потрібні нам живими.
І я, як дитина на Новий рік – просто дуже хочу, щоб сталося диво. Диво для людей, які роблять неможливе й тримають небо на своїх плечах уже котрий місяць для нас,
– мовиться у повідомленні.
Користувач Максим Чумак написав, що колись присвятив свій вірш образу металургійних підприємств Маріуполя.
"Тепер слово "Азовсталь" набуло зовсім іншого значення. І тепер мені страшно читати власноручно написаний фінал", – написав чоловік.
Зокрема мовиться про рядки наприкінці останнього стовпчика вірша:
"Один тільки ранішній промінь рятує офіру,
віддячує парафіянам за майну і віру,
жевріє в очах і печах, а його язики
розмінюють на запальнички та сірники.
І схоже на те, що остання робоча зміна
залишиться без інструментів та партитур.
Вмирати від голоду – чи не найгірша з тортур
для Сатурна, що з'їв останнього свого сина".
Також люди навіть декількома словами описують подвиг наших захисників та підтримують їх:
- Андрій Пігрух написав: "Пробивайся, вибивайся. Ти побачиш прекрасний світ";
- Вікторія Кондисенко зауважила: "Сьогодні (мовиться про 16 травня – 24 канал) Бог носить шеврони "Азову";
- Наталія Станкевич: "Доки дихаю – сподіваюся. Врятуйте "Азовсталь". Врятуйте Азов. Врятуйте Маріуполь".
- Ганна Гонтар: "Яка ж честь бути однією нацією з цими людьми. Просто не можу осягнути. Історія пишеться на наших очах".
"Ми у вас в ногах за ваш подвиг"
Ми у вас в ногах за ваш подвиг. Ніхто не зрівняється з вами, ніхто не зробив для цієї нації стільки, скільки зробили ви,
– написала у твітері користувачка з ніком nichvydycia.
Додала, що не знайдеться героїв, рівних бійцям "на тисячу років вперед і на тисячу років назад".
Користувач Димок Сергеевич Тесля написав: "Титани, що б'ються оточені 82 дні".
Співробітники Національної поліції, азовці, морпіхи. Надзвичайно вправні, мотивовані, живучі. Неоціненний військовий досвід ніщо, якщо захисники Маріуполя загинуть,
– сказав користувач.
Олександр Бевз зауважив: "Всі молитви нині з хлопцями і дівчатами з Азовсталі. Сподіваюсь, що це дійсно евакуація".
Коментуючи новини про початок операції з порятунку захисників Маріуполя, люди почали писати слова підтримки нашим військовослужбовцям:
- Ольга Сержанова: "Янголи. Мають. Жити";
- Марія Ониськів: "Титани, ми за вас всім серцем", "Боже, врятуй";
- Софія Соляр: "Все завмерло і чекає".
Коротко про порятунок бійців "Азовсталі"
- Маріуполь оточений російськими окупантами з 1 березня. Увесь час повномасштабної війни наші захисники мужньо боронили місто.
- Військовослубовці опинились в кільці ворога на території "Азовсталі". Російські окупанти цинічно продовжували гатити по наших бійцях, зокрема і з забороненого міжнародним правом озброєння.
- Увесь світ просив врятувати бійців, адже вони перебували на території заводу майже без їжі та води. Окрім того, ліків та медичної допомоги потребували 600 військовослужбовців, які понад 2 місяці були в антисанітарних умовах та без нормального лікування.
- 16 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що з "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників. Їх допривили у лікувальний заклад у Новоазовську, що на окупованій території.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що 211 захисників через гуманітарний коридор евакуювали з "Азовсталі". Їх мають обміняти та повернути додому.
- Володимир Зеленський у нічному зверненні проти 17 травня підтвердив, що військові та розвідники почали операцію з порятунку захисників Маріуполя.
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