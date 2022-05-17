Їм складають вірші та присвячують пісні. Без перебільшення їх називають титанами, Героями, які здійснили подвиг й ніхто не зрівняється з ними.

Зауважте З "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників України

"Просто дуже хочу, щоб сталося диво"

Безліч українців в соціальних мережах підтримують захисників Маріуполя, які з першого дня війни відважно тримали оборону та зупинили навалу ворогів, алже Росія прагнула окупувати Запоріжжя.

Користувачка Ірина Ніколайчук написала, що захисники Маріуполя й Азовсталі – наші герої, які потрібні нам живими.

І я, як дитина на Новий рік – просто дуже хочу, щоб сталося диво. Диво для людей, які роблять неможливе й тримають небо на своїх плечах уже котрий місяць для нас,

– мовиться у повідомленні.

Користувач Максим Чумак написав, що колись присвятив свій вірш образу металургійних підприємств Маріуполя.

"Тепер слово "Азовсталь" набуло зовсім іншого значення. І тепер мені страшно читати власноручно написаний фінал", – написав чоловік.

Зокрема мовиться про рядки наприкінці останнього стовпчика вірша:

"Один тільки ранішній промінь рятує офіру,

віддячує парафіянам за майну і віру,

жевріє в очах і печах, а його язики

розмінюють на запальнички та сірники.

І схоже на те, що остання робоча зміна

залишиться без інструментів та партитур.

Вмирати від голоду – чи не найгірша з тортур

для Сатурна, що з'їв останнього свого сина".

Також люди навіть декількома словами описують подвиг наших захисників та підтримують їх:

Андрій Пігрух написав: "Пробивайся, вибивайся. Ти побачиш прекрасний світ";

Вікторія Кондисенко зауважила: "Сьогодні (мовиться про 16 травня – 24 канал) Бог носить шеврони "Азову";

Наталія Станкевич: "Доки дихаю – сподіваюся. Врятуйте "Азовсталь". Врятуйте Азов. Врятуйте Маріуполь".

Ганна Гонтар: "Яка ж честь бути однією нацією з цими людьми. Просто не можу осягнути. Історія пишеться на наших очах".

"Ми у вас в ногах за ваш подвиг"

Ми у вас в ногах за ваш подвиг. Ніхто не зрівняється з вами, ніхто не зробив для цієї нації стільки, скільки зробили ви,

– написала у твітері користувачка з ніком nichvydycia.

Додала, що не знайдеться героїв, рівних бійцям "на тисячу років вперед і на тисячу років назад".

Користувач Димок Сергеевич Тесля написав: "Титани, що б'ються оточені 82 дні".

Співробітники Національної поліції, азовці, морпіхи. Надзвичайно вправні, мотивовані, живучі. Неоціненний військовий досвід ніщо, якщо захисники Маріуполя загинуть,

– сказав користувач.

Олександр Бевз зауважив: "Всі молитви нині з хлопцями і дівчатами з Азовсталі. Сподіваюсь, що це дійсно евакуація".

Довідка. У Генштабі ЗСУ написали, що захисники Маріуполя – це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

Коментуючи новини про початок операції з порятунку захисників Маріуполя, люди почали писати слова підтримки нашим військовослужбовцям:

Захисники Маріуполя виконали бойове завдання У Генштабі ЗСУ повідомили, що гарнізон "Маріуполь" поставлене бойове завдання виконав. Зокрема, утримуючи позиції на "Азовсталі", бійці не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 тисяч особового складу) на інші напрямки. Тобто наші бійці завадили реалізувати план щодо: швидкого захоплення Запоріжжя;

здійснити вихід на адміністративний кордон Донеччини й Запоріжжя;

а також створити умови для оточення угруповання ООС.

Коротко про порятунок бійців "Азовсталі"

Маріуполь оточений російськими окупантами з 1 березня. Увесь час повномасштабної війни наші захисники мужньо боронили місто.

Військовослубовці опинились в кільці ворога на території "Азовсталі". Російські окупанти цинічно продовжували гатити по наших бійцях, зокрема і з забороненого міжнародним правом озброєння.

Увесь світ просив врятувати бійців, адже вони перебували на території заводу майже без їжі та води. Окрім того, ліків та медичної допомоги потребували 600 військовослужбовців, які понад 2 місяці були в антисанітарних умовах та без нормального лікування.

16 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що з "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників. Їх допривили у лікувальний заклад у Новоазовську, що на окупованій території.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 211 захисників через гуманітарний коридор евакуювали з "Азовсталі". Їх мають обміняти та повернути додому.

Володимир Зеленський у нічному зверненні проти 17 травня підтвердив, що військові та розвідники почали операцію з порятунку захисників Маріуполя.

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