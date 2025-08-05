Об этом заявил лидер страны в вечернем обращении, информирует 24 Канал.

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Что сказал Зеленский в обращении 5 августа?

Президент рассказал, что разговаривал сегодня с лидером США Дональдом Трампом. Он отметил, что основной темой было окончание войны. Зеленский подчеркнул, что Трамп хорошо информирован, в частности "он знает о российских ударах, знает о ситуации на фронте, о том, что россияне сейчас пытаются сделать удары более интенсивными".

Зеленский подчеркнул, что важно, что в Москве начали считаться с давлением мира – на давление США, на угрозу более жестких санкций за войну.

И действительно один из ключевых санкционных треков – против российской нефти. Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну,

– подчеркнул гарант.

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К слову, администрация Дональда Трампа рассматривает введение новых санкций против российского "теневого флота", если Кремль не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы.