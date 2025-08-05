Про це заявив лідер країни у вечірньому зверненні, інформує 24 Канал.

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Що сказав Зеленський у зверненні 5 серпня?

Президент розповів, що розмовляв сьогодні із лідером США Дональдом Трампом. Він зазначив, що основною темою було закінчення війни. Зеленський підкреслив, що Трамп добре поінформований, зокрема "він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними".

Зеленський підкреслив, що важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на тиск США, на загрозу більш жорстких санкцій за війну.

І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну,

– підкреслив гарант.

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До слова, адміністрація Дональда Трампа розглядає запровадження нових санкцій проти російського "тіньового флоту", якщо Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці.