Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

Український лідер заявив, що ця розмова з президентом США була продуктивною. Наголосив, що ключове – це, звісно, припинення війни.

Володимир Зеленський висловив вдячність Трампу за всі зусилля заради чесного і тривалого миру.

Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували,

– підкреслив президент.

Також розповів, що під час розмови скоординували позиції України та Сполучених Штатів. Зеленський і Трамп обміняли оцінками ситуації: Росія збільшила жорстокість ударів. Американський лідер повністю поінформований про ворожі атаки по Києву, інших наших містах і громадах.

Також Зеленський і Трамп говорили про санкції проти агресора.

Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити,

– наголосив український лідер.

Також президенти обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зеленський заявив, що вже є рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж 1 мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає.

"Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", – зазначив президент.

Також лідери обговорили про двосторонню оборонну взаємодію. Зеленський розповів, що проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною. Київ готовий детально обговорити її й укласти. До речі, це може бути одна з найсильніших угод.

"Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!" – зазначив Зеленський.