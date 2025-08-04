Про це пише 24 Канал з посиланням на Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Чи готова Україна до зустрічі лідерів?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито "можливу" зустріч президентів Росії та України. Проте в ОП наголосили, що подібні заяви не супроводжуються конкретикою, тож виглядають як чергове затягування часу.

Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів,

– написав Єрмак.

Керівник ОП додав, що міжнародні партнери підтримують позицію України щодо зустрічі лідерів. Проте українська сторона наголошує, що безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати є неприйнятним.

Окремо Єрмак подякував президенту США Дональду Трампу за його послідовну позицію щодо завершення війни та бажання сприяти організації зустрічі.

Нагадаємо, Пєсков раніше заявляв, що Путін не відкидає зустрічі з Зеленським. У Кремлі додали, що її проведення можливе лише після підготовки на експертному рівні.