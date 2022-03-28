Чтобы скрыть массовую мобилизацию, Россия начнет ее одновременно с призывом, – разведка

В войне против Украины уже погибло около 17 тысяч российских солдат, из-за чего Россия вынуждена проводить мобилизацию. В Кремле решили скрыть мобилизацию и проведут ее с весенним призывом срочников.

Россия готовит отправку резервистов в Украину

В украинской разведке сообщили, что мобилизация в России начнется 1-го апреля по программе "БАРС-2021". Для того чтобы скрыть массовую мобилизацию, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу.

Стоящее В России отложили законопроект об изменениях призыва в армию

Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы,

– говорится в сообщении разведки.

Россия планирует отправлять резервистов в районы боевых действий на территории Украины, чтобы пополнить подразделения оккупационных войск.

Оккупанты бросают на войну заключенных

Российские оккупационные власти также скрывают привлечение к боевым действиям заключенных. Сообщается о примерно 100 преступниках, которых удерживали в колонии "Чернокозово" в Чеченской республике.

По информации украинской разведки, заключенные, которые осуждены по тяжелым уголовным статьям, готовятся к отправке в Украину.

Оккупанты обещают заключенным полную амнистию, если они выживут на войне. Впрочем, российские власти запрещают им встречаться с родным.

Отдельно следует отметить, что Россия не бросает на войну людей, которые осуждены по политическим статьям (экстремизм и терроризм). Как известно, по этой статье Россия отправляет в тюрьмы активистов, журналистов и простых людей.

Кстати – Зеленский рассказал о роли Абрамовича в переговорах: смотрите видео