Чтобы Соловьев, Скабеева могли что-то показать, – Ступак предположил, что устроит Путина к 9 мая
Владимир Путин планирует добиться любой "победы" в Украине до 9 мая, которое в России является "особым" днем. Это необходимо, чтобы кремлевские пропагандисты могли хоть что-нибудь показать россиянам.
Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире 24 канала.
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Какая "победа" устроит Путина
По мнению Ступака, к 9 мая Путина, по меньшей мере, устроит выход войск России вместе с псевдореспубликами на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Это самый маленький уровень их успеха, который они, Соловьев, Скабеева, смогут показать по своему телевидению и сказать, что чего-то достигли,
– рассказал экс-сотрудник СБУ.
В то же время максимум для оккупантов, который они еще могут сделать, чтобы продать своей аудитории – это "пробить" коридор в Крым.
Ступак предположил, какая "победа" устроит Путина к 9 мая: смотрите видео