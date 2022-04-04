Чтобы Соловьев, Скабеева могли что-то показать, – Ступак предположил, что устроит Путина к 9 мая

Владимир Путин планирует добиться любой "победы" в Украине до 9 мая, которое в России является "особым" днем. Это необходимо, чтобы кремлевские пропагандисты могли хоть что-нибудь показать россиянам.

Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире 24 канала.

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Какая "победа" устроит Путина

По мнению Ступака, к 9 мая Путина, по меньшей мере, устроит выход войск России вместе с псевдореспубликами на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Это самый маленький уровень их успеха, который они, Соловьев, Скабеева, смогут показать по своему телевидению и сказать, что чего-то достигли,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

В то же время максимум для оккупантов, который они еще могут сделать, чтобы продать своей аудитории – это "пробить" коридор в Крым.

Ступак предположил, какая "победа" устроит Путина к 9 мая: смотрите видео