Про це заявив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі 24 каналу.
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Яка "перемога" влаштує Путіна
На думку Ступака, до 9 травня Путіна щонайменше влаштує вихід військ Росії разом з псевдореспубліками на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Це найменший рівень їхнього успіху, який вони, Соловйов, Скабєєва, зможуть показати по своєму телебаченні й сказати, що чогось досягнули,
– розповів ексспівробітник СБУ.
Водночас максимум для окупантів, який вони можуть ще зробити, аби продати своїй аудиторії – це "пробити" коридор до Криму.
Ступак припустив, яка "перемога" влаштує Путіна до 9 травня: дивіться відео