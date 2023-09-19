Чтобы спасти жизнь: Эпицентр планирует до конца года передать медикам 100 реанимобилей

Компания "Эпицентр К" передала еще 5 новых реанимобилей для спасения жизней в Запорожье. Передача скорых для спасательных операций состоялась на Хортице – острове казацкой славы.

Всего до конца 2023 года медикам планируют предоставить 100 новых реанимобилей, информирует 24 Канал. Передача транспорта проходит в рамках инициативы "Спасаем жизнь".

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"Чтобы чувствовали – тыл в надежных руках": Эпицентр передал еще 5 новых реанимобилей в Запорожье

Основатель компании, народный депутат Украины Александр Герега передал современные реанимобили Запорожскому военному госпиталю и медикам 46-й отдельной аэромобильной бригады. Отметим, что в прошлом году началась инициатива "Спасаем жизнь", в рамках которой медикам передали 55 реанимобилей. В этом году компания Эпицентр К планирует увеличить это число до 100.

Компания "Эпицентр К" передала военным медикам еще 5 новых реанимобилей / Фото Эпицентра

Сегодня на этом сакральном для украинского народа месте я низко кланяюсь героизму наших военных. Мы не можем стоять в стороне, когда на нашей земле война. Мы передаем еще 5 новых реанимобилей. Когда я услышал, что в госпитале Запорожья есть только одна скорая с современной комплектацией, то появилось еще большее желание сделать следующий шаг к победе.

– отметил Герега.

"Чтобы они чувствовали – тыл у них надежный. Планируем до конца этого года выполнить новый взятый на себя долг. Ведь мы мечтаем только об одном: чтобы наше государство стало частью единого европейского сообщества. Наша молодежь демонстрирует безумный героизм в защите своего государства" , – добавил основатель компании "Эпицентр К". Кроме того, Александр Дерега поблагодарил воинов Вооруженных сил Украины: "Вечная память всем погибшим. Низко кланяюсь тем, кто с оружием защищает нас и приближает победу над врагом".

Передача реанимобилей состоялась в рамках инициативы "Спасаем жизнь" / Фото Эпицентра

Представители медицинского учреждения и военной бригады, в свою очередь, отметили важность инициативы "Спасаем жизнь". Это ведь тысячи спасенных жизней мирных и военных людей. Особенно в прифронтовых регионах.

Хочу выразить благодарность компании "Эпицентр К" и сказать, что это очень весомая помощь для работы нашей воинской части – Запорожского военного госпиталя. Наша зона ответственности очень велика, а своевременный приезд укомплектованного реанимобиля обязательно спасет сотни жизней.

– отметила Наталья Пилипенко, ТИО командира воинской части А3309, подполковница медицинской службы.

Реанимобили – чрезвычайно важны в зоне боевых действий / Фото Эпицентра

Военные медики вручили Александру Герезе Крест заботы – награду, символизирующую благодарность военных за поддержку и помощь. "Наша боевая бригада обязалась активно начать работать с гемотрансфузиями – переливанием крови непосредственно на точке эвакуации. Мы абсолютно понимаем, что сейчас от медицинской службы зависит жизнь и здоровье наших воинов. Поэтому реанимобиль, который мы сегодня получаем, станет этой правильной палатой для достойного обслуживания, лечения и для спасения жизни тяжелораненых", – отметил Андрей Жолоб, лейтенант медицинской службы 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Напомним, что благотворительная инициатива "Спасаем жизнь" в сети торговых центров стартовала в августе прошлого года. За это время компания вместе с покупателями и партнерами передала службе экстренной медицинской помощи и боевым медикам 65 современных реанимобилей. Как отмечают в компании, машины оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными баллонами с кислородом и портативными аппаратами ИВЛ. Медики называют такой медицинский транспорт "реанимацией на колесах".

В переданных реанимобилях есть все необходимое, чтобы спасать жизнь / Фото Эпицентра