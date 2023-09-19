Загалом до кінця 2023 року медикам планують надати 100 нових реанімобілів, інформує 24 Канал. Передача транспорту відбувається у рамках ініціативи "Рятуємо життя".

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"Щоб відчували – тил у надійних руках": Епіцентр передав ще 5 нових реанімобілів у Запоріжжя

Засновник компанії, народний депутат України Олександр Герега передав сучасні реанімобілі Запорізькому військовому госпіталю та медикам 46-ої окремої аеромобільної бригади. Зауважимо, що минулого року розпочалася ініціатива "Рятуємо життя" у рамках якої медикам передали 55 реанімобілів. Цього року компанія "Епіцентр К" планує збільшити це число до 100.

Компанія "Епіцентр К" передала військовим медикам ще 5 нових реанімобілів / Фото Епіцентру

Сьогодні на цьому сакральному для українського народу місці я низько вклоняюсь героїзму наших військових. Ми не можемо стояти осторонь, коли на нашій землі війна. Ми передаємо ще 5 нових реанімобілів. Коли я почув, що в госпіталі Запоріжжя є лише одна швидка з сучасною комплектацією, то з’явилось ще більше бажання зробити наступний крок до перемоги,

– зазначив Герега.

"Щоб вони відчували – тил у них надійний. Плануємо до кінця цього року виконати новий взятий на себе обов’язок. Адже ми мріємо тільки про одне: щоб наша держава стала частиною єдиної європейської спільноти. Наша молодь демонструє шалений героїзм у захисті своєї держави", – додав засновник компанії "Епіцентр К". Крім того, Олекандр Дерега подякував воїнам Збройних сил України: "Вічна пам'ять усім, хто загинув. Низько вклоняюсь тим, хто зі зброєю захищає нас і наближає перемогу над ворогом".

Передача реанімобілів відбулася у рамках ініціативи "Рятуємо життя" / Фото Епіцентру

Представники медичного закладу та військової бригади, своєю чергою, зазначили про важливість ініціативи "Рятуємо життя". Адже це тисячі врятованих життів мирних і військових людей. Особливо у прифронтових регіонах.

Хочу висловити подяку компанії "Епіцентр К" і сказати, що це дуже вагома допомога для роботи нашої військової частини – Запорізького військового госпіталю. Наша зона відповідальності дуже велика, а своєчасний приїзд укомплектованого реанімобіля обов’язково врятує сотні життів,

– наголосила Наталія Пилипенко, ТВО командира військової частини А3309, підполковниця медичної служби.

Реанімобілі – надважливі у зоні бойових дій / Фото Епіцентру

Військові медики вручили Олександру Герезі Хрест турботи – нагороду, що символізує вдячність військових за підтримку та допомогу. "Наша бойова бригада взяла на себе обов’язок активно почати працювати з гемотрансфузіями – переливанням крові безпосередньо на точці евакуації. Ми абсолютно розуміємо, що зараз від медичної служби залежить життя і здоров’я наших воїнів. Тому реанімобіль, який ми сьогодні отримуємо, стане тою правильною палатою для достойного обслуговування, лікування і для порятунку життя важкопоранених", – зазначив Андрій Жолоб, лейтенант медичної служби 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Нагадаємо, що благодійна ініціатива "Рятуємо життя" в мережі торгових центрів стартувала у серпні минулого року. За цей час компанія разом з покупцями та партнерами передала службі екстреної медичної допомоги та бойовим медикам 65 сучасних реанімобілів. Як зазначають у компанії, машини обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Медики називають такий медичний транспорт "реанімацією на колесах".

У переданих реанімобілях є все необхідне, щоб рятувати життя / Фото Епіцентру