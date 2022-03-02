Чтобы упростить прибытие к границе, внесли изменения в курсирование поезда Львов – Ужгород

"Укрзализныця" внесла изменения в маршрут поезда Львов – Ужгород. Теперь он будет останавливаться на станции Чоп.

Изменения в маршруте были введены со среды, 2 марта. Они будут действовать в отдельное распоряжение.

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Изменения введены для улучшения обслуживания пассажиров, следующих со Львова в Закарпатье, в частности к Государственной границе Украины со странами ЕС,

– объяснили в "Укрзализныце".

Поезд №829/830 будет выезжать со Львова ориентировочно в 16:50, на станции Батево он будет в 21:29 – 21:34, в Чопе – 21:54 – 22:09. Прибытие в Ужгород – 22:34.

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