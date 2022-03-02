Зміни у маршруті запровадили з середи, 2 березня. Вони діятимуть до окремого розпорядження.

До теми Укрзалізниця призначила ще 6 евакуаційних потягів

Зміни запровадженні для покращення обслуговування пасажирів, що прямують зі Львова до Закарпаття, зокрема до Державного кордону України з країнами ЄС,

– пояснили в "Укрзалізниці".

Поїзд №829/830 виїжджатиме зі Львова орієнтовно о 16:50, на станції Батьово він буде о 21:29 – 21:34, у Чопі – 21:54 – 22:09. Прибуття в Ужгород – 22:34.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!