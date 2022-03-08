Чтобы усилить киберзащиту стратегических объектов: СБУ создает "горячий" электронный адрес

Служба безопасности Украины решила усилить киберзащиту стратегических объектов. Для этого создала "горячий" электронный адрес.

СБУ создает "горячий" электронный адрес

Почта incident@dis.gov.ua будет работать круглосуточно. Ее задача – своевременно и скоординированно реагировать на киберугрозы.

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В СБУ призывают писать на нее как только были обнаружены признаки кибератак.

В последнее время СБУ удалось нейтрализовать масштабные кибератаки со стороны России. Враг пытался вывести из строя информационно-телекоммуникационные системы критической инфраструктуры. Прежде всего объектов энергетики, транспорта и связи,

– говорится в сообщении.

Так, массированные кибердиверсии страна-агрессор начала еще до наглого вторжения в Украину – 13–14 января и 15–16 февраля. Следующего нападения не пришлось ждать долго – с 23 на 24 февраля.

Таким образом оккупанты хотели парализовать работу объектов жизнеобеспечения. Впрочем, оперативное реагирование СБУ нарушило их планы.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы документируют такие преступления, и формируют базу для установления и привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям против Украины.

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