Чтобы выгнать Путина: акции в поддержку Украины в России будут продолжаться ежедневно

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о начале бессрочных антивоенных акций протеста. Они запланированы по всей России.

Такую информацию передает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Важно Команда Навального объявила о бессрочных акциях протеста в России

В штабе Навального призвали людей выходить на главную площадь российских городов ежедневно по следующему графику:

в 19:00 в будни;

в 14:00 по выходным и праздникам.

Геращенко отметил, что украинская киберармия должна помочь команде Навального выводить миллионы россиян на улицы и площади.

Вы знаете, что делать! Нам нужна Россия без Путина! Вперед к нашей победе,

– подчеркнул Геращенко.



Акции в поддержку Украины в России будут продолжаться ежедневно / Фото из инстаграма команды Навального

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