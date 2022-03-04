Чтобы выгнать Путина: акции в поддержку Украины в России будут продолжаться ежедневно
Источник:телеграм-канал Pravda Gerashchenko
Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о начале бессрочных антивоенных акций протеста. Они запланированы по всей России.
Такую информацию передает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Важно Команда Навального объявила о бессрочных акциях протеста в России
В штабе Навального призвали людей выходить на главную площадь российских городов ежедневно по следующему графику:
- в 19:00 в будни;
- в 14:00 по выходным и праздникам.
Геращенко отметил, что украинская киберармия должна помочь команде Навального выводить миллионы россиян на улицы и площади.
Вы знаете, что делать! Нам нужна Россия без Путина! Вперед к нашей победе,
– подчеркнул Геращенко.
Акции в поддержку Украины в России будут продолжаться ежедневно / Фото из инстаграма команды Навального
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