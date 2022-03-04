Таку інформацію передає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Важливо Команда Навального оголосила про безстрокові акції протесту у Росії
У штабі Навального закликали людей виходити на головну площу російських міст щодня за таким графіком:
- о 19:00 у будні;
- о 14:00 у вихідні та свята.
Геращенко зазначив, що українська кіберармія повинна допомогти команді Навального виводити мільйони росіян на вулиці і площі.
Ви знаєте що робити! Нам потрібна Росія без Путіна! Вперед до нашої перемоги,
– наголосив Геращенко.
Акції на підтримку України в Росії триватимуть щодня / Фото з інстаграму команди Навального
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