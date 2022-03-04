Таку інформацію передає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Важливо Команда Навального оголосила про безстрокові акції протесту у Росії

У штабі Навального закликали людей виходити на головну площу російських міст щодня за таким графіком:

о 19:00 у будні;

о 14:00 у вихідні та свята.

Геращенко зазначив, що українська кіберармія повинна допомогти команді Навального виводити мільйони росіян на вулиці і площі.

Ви знаєте що робити! Нам потрібна Росія без Путіна! Вперед до нашої перемоги,

– наголосив Геращенко.



Акції на підтримку України в Росії триватимуть щодня / Фото з інстаграму команди Навального

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!