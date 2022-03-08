Чтобы взять Киев – нужно 3 армии, которых у россиян нет, – Арестович

Российские войска вынуждены выполнять приказ Владимира Путина несмотря на то, что несут большие потери в войне против Украины. Оккупанты хотят захватить 4 агломерации, что с военной точки зрения – безумие.

Россия ввела 200 тысяч военных, из которых 30 тысяч – "никуда не уходят"

Именно так заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что взять одновременно Харьков, Киев, Николаев и Мариуполь – безумие.

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Арестович объяснил, что в России физически нет нужного количества военных для захвата этих городов одновременно.

Чтобы взять городок с населением в 100 тысяч – нужно где-то 2 полнокровных дивизии. Желательно 3. Чтобы взять Киев нужно 3 армии, которых у них нет. Чтобы взять Николаев, нужно 3 дивизии, которых там нет и не может быть. Три дивизии это 45 тысяч воинов,

– сказал советник главы ОП.

Он добавил, что Россия всего ввела в Украину 200 тысяч военных, из которых 30 тысяч – "никуда не уходят". Известно, что на войне погибли более 12 тысяч россиян.

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