Росія ввела 200 тисяч військових, з яких 30 тисяч – "нікуди не йдуть"

Саме так заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що взяти одночасно Харків, Київ, Миколаїв та Маріуполь – безумство.

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Арестович пояснив, що у Росії фізично немає потрібної кількості військових для захоплення цих міст одночасно.

Щоб взяти містечко з населенням у 100 тисяч – потрібно десь 2 повнокровні дивізії. Бажано 3. Щоб взяти Київ треба 3 армії, яких у них нема. Щоб взяти Миколаїв треба 3 дивізії, яких там немає і не може бути. Три дивізії це 45 тисяч вояків,

– сказав радник глави ОП.

Він додав, що Росія всього ввела в Україну 200 тисяч військових, з яких 30 тисяч – "нікуди не йдуть". Відомо, що на війні загинуло понад 12 тисяч росіян.

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